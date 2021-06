Il Mahindra ha annunciato che Pratap Bose è il nuovo capo del design di tutto il gruppo indiano. Il suo ruolo è quello di Executive Vice President and Chief Design Officer. L’organizzazione di Global Design comprenderà il nuovo Advanced Design Europe (M.A.D.E) che è stato istituito a Coventry, Regno Unito, e il Mahindra India Design Studio (M.I.D.S).

Nel suo nuovo ruolo Bose sarà responsabile sia del M.A.D.E che del M.I.D.S e avrà la responsabilità della progettazione automobilistica di tutti i segmenti chiave: dai Suv ai prodotddi di lusso alle piccole elettriche. Pratap è un allievo del Royal College of Art di Londra e del National Institute of Design in India. Porta con sé oltre 20 anni di esperienza nel campo del design automobilistico globale. Il suo ultimo incarico è stato con Tata Motors nel Regno Unito, dove ha trascorso 14 anni da capo del design. In precedenza aveva lavorato in Piaggio, Italia e Daimler Chrysler, Giappone.