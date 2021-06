Rimac, produttore di hypercar elettriche, ha svelato Nevera, versione di produzione derivata direttamente dalla concept car C_Two (svelata al Salone di Ginevra 2018). 2 milioni di euro il prezzo, 1.914 cavalli, 415 chilometri orari di velocità massima, i numeri della Nevera raccontano di un progetto stilistico volto ad ottenere la massima efficienza e le migliori performance possibili. Come accade per tutti i modelli, in particolare quelli ad altissime prestazioni, le forme della Rimac Nevera seguono la funzione, in una fusione tra ingegneria e design che ha generato uno stile elegante.