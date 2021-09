All’interno, la BMW i Vision Circular adotta un ambiente lussuoso utilizzando materiali e processi di produzione che sono indicativi di una sensibilità alla questione ambientale. Gli interni pongono in evidenza ciò che sarà possibile in futuro quando tutti i materiali saranno riciclabili. La sostenibilità non riguarda infatti solo i materiali degli interni, bensì tutto il processo produttivo e le tecniche di giuntura che evitano l’uso di colla o altri materiali inquinanti. La maggior parte dei componenti verrà realizzata con la stampa 3D e l’eventuale eccedenza di materiale verrà sistematicamente reimmessa nel ciclo produttivo.