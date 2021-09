L’interpretazione più radicale di una citycar elettrica è data da Cupra con la UrbanRebel Concept, prototipo di “urban car” a zero emissioni che sarà lanciata come modello di serie nel 2025. «Cupra UrbanRebel Concept sfoggia un look da auto che sembra uscita da un videogioco racing, proiettando un’interpretazione radicale della nostra elettrica urbana», ha spiegato Jorge Diez, capo del design Cupra. «Ciascuna delle line di contorno e le superfici scolpite del design è animata da una livrea che utilizza particelle cinetiche per aggiungere movimento alla superficie mentre la luce si sposta su di essa».