A seconda della variante del modello, sono montati di serie cerchi in lega leggera da 16 o 17 pollici, mentre come optional sono disponibili cerchi in lega leggera fino a 19 pollici. La Serie 2 Active Tourer può essere ordinata anche nell’allestimento Luxury Line o con un pacchetto M Sport in alternativa alla specifica di base. Per gli esterni sono disponibili due verniciature non metallizzate e nove vernici metallizzate.