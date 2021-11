Stephane Janin, già responsabile del dipartimento Concept Car di Renault, è stato nominato nuovo capo di GAC Advanced Design Europe dal 1 novembre 2021. L’apertura del primo centro stile europeo del costruttore cinese è prevista a Milano nel corso del 2022.

«Stephane Janin che si unisce a GAC Design riflette la crescente influenza internazionale e il fascino di GAC Design, e siamo molto entusiasti di essere in grado di ampliare l’appello alle ricche risorse di talento del design in Europa per cementare la nostra leadership nel settore», ha detto Fan Zhang, Design Vice President GAC Design. «Con la sua esperienza e visione del design, Stephane è un designer perfetto per guidare il nostro impegno continuo per l’innovazione nel nostro prossimo studio Advanced Design in Europa».

Stephane Janin entra in GAC Design dopo 20 anni alla Renault dove ha progettato molte concept car di successo, come la famiglia di veicoli Renault EZ e la sportiva Renault Trezor. Durante il suo periodo alla Renault, ha anche lavorato con vari marchi all’interno del gruppo e partner tra cui Dacia, Alpine, Samsung, Infiniti e Nissan, in vari studi di design situati in Francia, Spagna, Corea del Sud e Giappone. Janin si è laureato nel 1997 al Royal College of Art nel Regno Unito.