«La Volvo Recharge non solo un banale distributore di energia elettrica, ma uno spazio integrato all’interno del quartiere di Porta Nuova che sta vivendo una nuova epoca», racconta Andreas Kipar, cofondatore e ceo di Land. «Abbiamo curato ogni aspetto di questa infrastruttura cercando di rendere visibile e di trasmettere all’ambiente urbano il concetto di sostenibilità», continua Kipar. Roberta Filippini, project leader del progetto, ha ideato per il soffitto della Volvo Recharge un cielo che cambia colore replicando quello vero proprio come quello del Volvo Studio Milano e per dare un senso di vitalità al progetto è stato piantato direttamente nella terra un platano. I temi della sostenibilità e della biodiversità vengono declinati attraverso la presenza in copertura di un prato fiorito perenne.