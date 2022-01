La produzione si trasferirà dall’impianto di Flins all’Electric City di Renault a Douai. La piccola giapponese con tutta probabilità avrà molte caratteristiche in comune con la R5, tra cui il powertrain che dovrebbe supportare un pacco batterie fino a 50 chilowattora per circa 400 chilometri di autonomia. La prima immagine rilasciata da Nissan mostra il nuovo modello in fase prototipale, caratterizzato da linee morbide e volumi pieni con l’anteriore definito da luci a Led circolari. La rotondità degli elementi luminosi è ripresa anche dalla fanaleria al posteriore.