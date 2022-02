“Quasi una concept car”

L’esterno della Mégane E-Tech, opera di Yann Jersalié, mantiene le forme calde e organiche che hanno contrassegnato la gamma di Renault a partire dalla Clio del 2021, ma, come accaduto per la Morphoz, i designer l’hanno arricchita di dettagli high-tech e gioielli come la firma luminosa a forma di C e il nuovo logo Renault. «L’idea è di avere volumi generali puliti e minimalisti, ben strutturati, molto equilibrati, compatti e densi, abbastanza generosi in termini di forme», dice Vidal. «Se la metti in mezzo al parco auto di oggi, sembrerà quasi una concept car».