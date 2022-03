A settembre 2021, Geely Auto Group ha nominato Stefan Sielaff come nuovo capo del design. Lo stilista tedesco vanta oltre 30 anni di esperienza nel mondo del design automobilistico e ha trascorso un recente passato in brand come Audi, Mercedes-Benz e Bentley. Oggi Sielaff, basato a Göteborg, in Svezia, supervisiona il design per i marchi del gruppo cinese Geely, tra cui Geely Auto, Geometry, Lynk & Co e Zeekr.

Come ti sei ambientato e quanto è diversa la vita in Geely rispetto a dove eri prima?

Mi sono ambientato bene in questa nuova città. Sono passati solo sei mesi, ma abbiamo ottenuto così tanto e c’è ancora molto da che ci dobbiamo aspettare. La richiesta è sempre quella di lavorare per un grande gruppo con più marchi e non vedo troppe differenze su questo tra Geely e le mie esperienze passate. La maggiore divergenza è la velocità con cui vengono prese le decisioni, così come la libertà creativa. Vedete, i nostri progetti non devono essere analizzati troppo a lungo, poiché tutto viene deciso rapidamente, il che riduce anche l’intero processo produttivo. Per un designer, questo è molto affascinante e soddisfacente. In secondo luogo è l’incredibile apertura ad avere team multiculturali. Personalmente non vedevo così tante nazionalità e una squadra così giovane da molto tempo.

Com’è stato trasferirsi dalla Germania alla Svezia?

Il trasferimento in Svezia non è stato difficile per me e la mia famiglia. Come designer, è stata quasi una gioia avere la possibilità di esplorare la cultura scandinava, che trovo sia fortemente orientata al design e radicata nell’alta qualità. La stessa Göteborg è una città meravigliosamente accattivante che ha tutto ciò di cui un designer ha bisogno. La cosa che mi affascina di più della Scandinavia è il design dei suoi mobili. Fin dagli anni ’20, il design dei mobili svedesi è sempre stato unico, con enfasi sul materiale. Il più delle volte, il materiale appare nella sua forma pura e non dipinto, ricordandoci la natura e rivelandone l’originalità e l’autenticità. Sono sempre leggeri e non pesanti né barocchi, e spesso presentati in un linguaggio quasi minimalista.