Il design si traduce in un look contemporaneo con superfici scolpite e dettagli tecnici realizzato con l’obiettivo di offrire un fascino esotico da supercar nel segmento delle auto sportive. Un approccio nuovo e più premium per Lotus in termini di forme e materiali, è anche un balzo in avanti in forma e finitura. «L’Emira cattura il dramma visivo di una supercar esotica, con grandi proporzioni, un’ampia impronta a terra e un abitacolo che si trova in basso tra i fianchi muscolosi», ha detto Russell Carr.