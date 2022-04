Approfondendo la conoscenza dell’Advanced Design and Intelligent Mobility, all’interno del Master in Transportation Design, IED risponde alla domanda crescente dell’industria automotive che, di fronte agli sviluppi derivanti dal cambiamento delle aree urbane, del territorio, delle abitudini e dei transporti necessita di professionisti in grado di progettare il complesso e articolato ecosistema in cui si realizzerà la mobilità del futuro, ovvero le smart city. Per farlo, l’Istituto Europeo di Design si è affidato ad un team di professionisti della società torinese, che trasferirà agli studenti il proprio approccio multidisciplinare, fondamentale per immaginare e realizzare nuove forme di mobilità. I designer Icona Design Group trasmetteranno così l’esperienza derivante dalla gestione di progetti concreti, sostenendo le giovani generazioni verso un percorso formativo che sappia rispondere in modo concreto alle necessità del futuro.