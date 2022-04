L’abitacolo della Rz è stato progettato seguendo il concetto di Tazuna, e unisce la posizione del guidatore al volante e la disposizione accurata di indicatori, comandi e display per creare uno spazio in cui sono necessari solo piccoli movimenti della mano e dell’occhio per la gestione del veicolo e delle sue funzioni. Il principio si ispira ai piccoli aggiustamenti delle redini che un cavaliere usa per controllare un cavallo, ovvero il significato di “Tazuna” in giapponese.