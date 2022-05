Un primo assaggio di questo approccio e della visione di Anthony Lo è la Lincoln Star Concept, presentata il 20 aprile scorso. Un progetto a cui si ispireranno i veicoli 100% elettrici del marchio di lusso americano nel prossimo futuro. «Questa vettura ci permette di valutare la reazione del pubblico alla nostra nuova direzione di design», ha commentato Lo. Alla domanda su come stia cambiando la mobilità e di conseguenza il rapporto delle persone con essa, risponde: «Anche in relazione a questa considerazione, è importante considerare che l’elettrificazione offre ai designer maggiore flessibilità, una condizione importante per affrontare il cambiamento». E aggiunge: «Questa maggiore libertà progettuale si concretizza soprattutto negli degli interni dove, grazie alla presenza di piattaforme che ospitano batterie piatte e hanno una struttura simile a quella di uno skateboard, possiamo sviluppare soluzioni di design più vicine alle reali esigenze dell’utente finale. Se un tempo erano gli esterni a dettare legge, oggi possiamo concentrarci maggiormente sull’abitacolo, su spazi più ampi, connettività e digitalizzazione».