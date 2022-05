In occasione della presentazione della concept car Vision AMG e del piano che porterà Mercedes-Benz a diventare sempre più un marchio orientato al lusso, Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz Group ha fatto fare ad Auto&Design un tour esclusivo dell’Advanced Design Center di Nizza, inaugurato nel 2018. «Gli Advanced Design Studios sono un’importante fonte di idee per i concept car e per i modelli di serie e hanno contribuito più volte a migliorare con successo il portafoglio di prodotti Mercedes-Benz», ci racconta Wagener.