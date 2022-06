Sulla nuova C5 Aircross, inoltre, la forma segue la funzione. Per questo sono state disegnate nuove feritoie sul paraurti anteriore, che oltre a rendere la vettura più aggressiva, migliorano anche il coefficiente aerodinamico. Più contenute le modifiche apportate al posteriore. “Dietro siamo intervenuti unicamente sul design dei fari – continua Sylvain Henry -. Anche qui abbiamo giocato su un effetto tridimensionale che contribuisce a dare un aspetto più moderno alla vettura. L’intero restyling ruota proprio intorno a questo concetto: e così anche il disegno dei cerchi è stato rivisto per dare maggior tridimensionalità quando l’auto è in movimento”. Infine, alcuni piccoli interventi hanno interessato anche l’abitacolo. Dentro la C5 Aircross, prima di tutto, spiccano nuovi rivestimenti, più morbidi al tatto. Inoltre, lo schermo da 10” al centro della plancia è stato posizionato più in alto. Sparisce poi la leva del cambio, sostituita da un selettore dallo stile più minimal.