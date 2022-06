«Quello che noi facciamo – spiegano Nicola Guelfo e Riccardo Matera, di Italdesign – è raccontare tramite la forma, è vestire una storia. È l’essenza del design: far

parlare la funzione dell’oggetto. Con questo calice abbiamo voluto raccontare il prestigio dei vini Alta Langa Docg e per farlo siamo andati a indagare diversi ambiti d’interesse: l’arte, l’architettura e tutto ciò che c’è dietro questo vino. Abbiamo studiato soprattutto gli ambienti naturali da cui proviene; ci ha ispirati quel tessuto straordinario e composito di vigne arrampicate in alta collina e boschi, di noccioleti e pascoli. Abbiamo osservato le forme della vite e dei grappoli, le foglie, i tralci, ma anche l’atmosfera solenne e monumentale delle cantine storiche, dove i vini affinano sulle pupitres».