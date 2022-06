Lexus presenta in occasione della Milano Design Week 2022, Sparks of Tomorrow, uno spazio creativo realizzato pensando ai concetti di persona e sostenibilità. Sparks of Tomorrow ospita un’installazione realizzata dall’architetto e designer Germane Barnes in collaborazione con lo studio di illuminazione Aqua Creations, i progetti dei finalisti del Lexus Design Award 2022 e il lavoro degli studenti del Royal College of Art di Londra che, per l’occasione, hanno realizzato un progetto dedicato al futuro della mobilità sostenibile.