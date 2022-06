Lexus ha presentato la quinta generazione di RX, un modello completamente reinventato che, insieme al recente NX e al nuovo RZ, contribuirà a costruire il “prossimo capitolo” del marchio Lexus. «Questi tre modelli rappresentano la più forte offensiva nel mercato dei SUV Premium D-E, il cuore del business di Lexus», ha dichiarato Spiros Fotinos, responsabile di Lexus Europa, presentando la vettura a Bruxelles. L’Rx è diventato un bestseller Lexus negli ultimi due decenni grazie a 3,5 milioni di unità vendute in tutto il mondo dalla sua introduzione nel 1998, di cui 300.000 in Europa. Il design è parte integrante di questo successo. «Lexus opera come marchio globale, con centri di design in Europa, Giappone e California. Il management lavora insieme al design e all’ingegneria come un unico team fin dalle prime fasi del progetto. Possiamo dire che rappresentiamo il cliente», ha dichiarato Fotinos ad Auto&Design.