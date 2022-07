Gli interni della Space sono un viaggio nella cultura cinese. L’abitacolo contiene le rappresentazioni paesaggistiche di montante e fiumi e la disposizione degli interni si ispira a un’attività popolare tra gli antichi intellettuali cinesi: il “winding stream party”, in cui i partecipanti si siedono accanto a un ruscello tortuoso e compongono poesie. Il verde è stato scelto come colore principale per conferire all’ambiente un’atmosfera elegante e moderna, mentre gli elementi naturali rappresentati sono la montagna Baiyun e il fiume Pearl, punti di riferimento della città di Guangzhou, sede del quartier generale di Gac.