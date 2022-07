Il design al centro della filosofia del marchio. Polestar è pronto al debutto in Italia entro la fine dell’anno e alla guida del costruttore per il mercato italiano c’è Alexander Lutz, manager con un passato in Maserati e Audi.

Con quali modelli arriverete in Italia?

Portiamo in Italia tutta la gamma a zero emissioni del nostro brand. Iniziamo con la Polestar 2, la fastback 100% elettrica che rappresenta bene l’identità del marchio in questo momento e poi entro la fine dell’anno vedremo anche la 3, un Suv a cinque posti e prima auto dal design 100% Polestar. La 1 e la 2 sono forse ancora un po’ vicine a Volvo, mentre la 3 è completamente differente. La 4 sarà ancora più lontana a dimostrazione del fatto che i due brand intraprendono strade stilistiche parallele ma distinte.

E la Polestar 5?

È una berlina coupé bellissima, affusolata, nata come massima espressione della sostenibilità. La concept car Precept del 2020 è la sua diretta ascendente, uno statement di sostenibilità: ha fatto vedere al mondo che l’elettrico è l’inizio della sostenibilità, non il suo passaggio finale. È il primo passo verso un nuovo approccio alla progettazione, dove tutto conta, a partire dai materiali il cui studio è stato enorme. La versione di serie sarà molto simile alla concept car.