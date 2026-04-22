I team di design Audi per il progetto Concept C, Renault per la Twingo E-Tech Electric e Jeep per il suo Brand Design Language sono i vincitori del Car Design Award 2026, l’Oscar del design automobilistico mondiale ideato nel 1984 su iniziativa della rivista Auto&Design.

La cerimonia di premiazione si è svolta oggi, 22 aprile, a Milano nel prestigioso ADI Design Museum, durante la Milano Design Week. In occasione dell’evento si è tenuto un esclusivo Talk dal titolo “Intelligenza Sostenibile – Il design nell’era dell’IA”: sul tema si sono confrontati Chris Lefteri, Alcantara Design Ambassador and Advocate, Luca Borgogno, IAAD. Transportation Design Strategic Director, Florian Seidl, Lavazza Design Manager e Alessandro Belosio, Toyota ED2 Assistant Chief Interior Designer.

Il Car Design Award premia tre categorie: “Concept Cars”, “Production Cars” e “Brand Design Language” – quest’ultimo, riconoscimento assegnato al team di design che meglio ha lavorato alla consistenza e alla trasversalità del linguaggio formale del marchio sull’intera gamma prodotto.