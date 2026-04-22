I team di design Audi per il progetto Concept C, Renault per la Twingo E-Tech Electric e Jeep per il suo Brand Design Language sono i vincitori del Car Design Award 2026, l’Oscar del design automobilistico mondiale ideato nel 1984 su iniziativa della rivista Auto&Design.
La cerimonia di premiazione si è svolta oggi, 22 aprile, a Milano nel prestigioso ADI Design Museum, durante la Milano Design Week. In occasione dell’evento si è tenuto un esclusivo Talk dal titolo “Intelligenza Sostenibile – Il design nell’era dell’IA”: sul tema si sono confrontati Chris Lefteri, Alcantara Design Ambassador and Advocate, Luca Borgogno, IAAD. Transportation Design Strategic Director, Florian Seidl, Lavazza Design Manager e Alessandro Belosio, Toyota ED2 Assistant Chief Interior Designer.
Il Car Design Award premia tre categorie: “Concept Cars”, “Production Cars” e “Brand Design Language” – quest’ultimo, riconoscimento assegnato al team di design che meglio ha lavorato alla consistenza e alla trasversalità del linguaggio formale del marchio sull’intera gamma prodotto.
Questi i primi classificati dell’edizione 2026, scelti tra una rosa di dieci finalisti per categoria:
- per la sezione Concept Cars, vincitore è il team di design Audi per il progetto Concept C
- al secondo posto il design Genesis per la Magma GT
- al terzo posto il team di Citroën per la ELO
- per la sezione Production Cars, vince il team di design Renault per la Twingo E-Tech Electric
- al secondo posto, il design BMW per la iX3
- sul terzo gradino del podio, il team Ferrari per la 849 Testarossa
- per la sezione Brand Design Language, ovvero il premio al linguaggio di design dell’intera marca, il riconoscimento è stato assegnato al team Jeep
- il team di design di Genesis si è classificato al secondo posto; a parimerito BMW e Dacia al terzo posto.
«Il Car Design Award si conferma come uno dei più autorevoli riconoscimenti internazionali dedicati al design automobilistico, capace di valorizzare visione, innovazione e cultura progettuale. Ospitato all’ADI Design Museum, il premio rappresenta non solo un tributo all’eccellenza creativa dei centri stile, ma anche un momento privilegiato di confronto sui linguaggi e le sfide che stanno ridefinendo la mobilità contemporanea», ha affermato Silvia Baruffaldi, Editor di Auto&Design e Presidente della Giuria del Premio.
Per il terzo anno consecutivo ERRE Company mette la propria firma su Traccia, il trofeo del Car Design Award 2026, evolvendo il progetto grazie a un approccio fortemente orientato alla sostenibilità. La base è stata realizzata attraverso tecniche di stampa 3D a filamento. Inoltre, grazie a un’esclusiva collaborazione con Lavazza, è stato possibile inserire del caffè esausto nel cuore del trofeo. Alcantara® è presente in una nuova triade di colori e arricchita da una fantasia parametrica ideata dai designer di ERRE; la “traccia”, elemento distintivo del trofeo, è proposta in una nuova mise trasparente, anch’essa realizzata con tecnologia di stampa 3D.
CAR DESIGN AWARD 2026, LE MOTIVAZIONI DELLA GIURIA
CONCEPT CARS, Audi Concept C
“La Concept C riporta il minimalismo al centro del car design contemporaneo, con una forma pura e coerente che sembra scolpita da un unico blocco di alluminio, fedele alla storia del marchio e al contempo futuristica. Un esercizio magistrale di “radical simplicity” dove chiarezza, tecnologia ed emozione si fondono in un’opera di grande intelligenza progettuale”.
PRODUCTION CARS, Renault Twingo E-Tech Electric
“Fortemente identitario, il design vivace della Twingo E-Tech Electric unisce con intelligenza stile, simpatia e accessibilità. È una city car capace di trasformare il piccolo formato in un autentico statement di design, evocando con gusto la forma monovolume della Twingo originale per conquistare sia chi l’ha vissuta negli Anni ’90 sia chi la scopre oggi.”
BRAND DESIGN LANGUAGE, Jeep
“Senza mai tradire le proprie origini, il design Jeep reinterpreta elementi semantici inconfondibili, come la griglia a sette feritoie e i passaruota trapezoidali, trasformandoli in simboli universali di avventura e libertà. Nell’era della transizione energetica, continua a plasmare l’immaginario collettivo dell’esplorazione, rendendo l’autenticità il pilastro portante di ogni sua creazione”.
I VINCITORI DELLE PASSATE EDIZIONI DEL CAR DESIGN AWARD
|Anno
|Concept Cars
|Production Cars
|Brand Design Language
|2016
|Mazda RX-Vision
|Aston Martin DB11
|Volvo Cars
|2017
|Jaguar I-Pace
|Ford GT
|Land Rover
|2018
|Honda Urban EV
|Jaguar E-Pace
|Volvo Cars
|2019
|Alfa Romeo Tonale
|Peugeot 208
|Citroën
|2020
|Hyundai Prophecy
|Ferrari Roma
|Porsche
|2021
|Canoo Pick-up EV
|Land Rover Defender 90
|Peugeot
|2022
|Toyota Compact Cruiser EV
|Ferrari 296 GTB
|Polestar
|2023
|Genesis X Convertible
|Ferrari Purosangue
|Ferrari
|2024
|BMW Vision Neue Klasse
|Volvo EX30
|Kia
|2025
|Lotus Theory 1
|Ferrari 12Cilindri
|Renault