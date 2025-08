Stellantis ha nominato Scott Krugger nuovo responsabile del design di Stellantis Nord America. Krugger sarà responsabile della supervisione della direzione creativa e della strategia di design dei brand Chrysler, Dodge, Jeep e Ram.

Krugger è entrato in azienda nel 2001 e ha ricoperto diverse posizioni di crescente responsabilità. Più di recente ha gestito tutti gli aspetti del design esterno delle auto e dei veicoli commerciali Dodge e Dodge/SRT per il Nord America, dopo un periodo di cinque anni come responsabile del design di Alfa Romeo, Jeep e della User Experience presso il centro stile EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) dell’azienda.

L’annuncio del nuovo ruolo di Krugger segue l’assunzione, la scorsa settimana, di Gilles Vidal a capo del design di tutti i marchi europei di Stellantis. Entrambe le nomine rappresentano passi importanti nell’implementazione della nuova organizzazione di design del Chief Design Officer Ralph Gilles.