Bilanciamento tra emotività e funzionalità

«Tutto questo è una sfida per i designer, molto più che partire da due sedili e un motore V12». «Occorre bilanciare – chiosa Wolton – contenuto emotivo e carattere funzionale».

È certamente un problema perché, se è vero che l’autista ha un carico da trasportare è altrettanto vero che egli prova un senso d’orgoglio per la sua azienda e quindi – ancora Sieber – «l’aspetto del veicolo rappresenta la misura del suo successo personale». Per questo, secondo i designer, sono molto importanti i workshop con i clienti. Ciò ha portato alla nascita di un’intera famiglia Transit, con il Custom ormai modello di punta della gamma.