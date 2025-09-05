Agilità e freschezza

È nata così l’idea di realizzare anche una microcar per la città chiamata FT-Me, acronimo di Future Toyota-Micro Electric. «Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto nell’estate 2023 e in tempi record abbiamo sviluppato la concept car che è stata svelata al Kenshiki Forum di quest’anno – spiega Elvio D’Aprile, senior styling manager e project leader –. Questo modello è stato pensato come massima espressione di agilità e freschezza: abbiamo coinvolto un team di giovani designer di talento e lavorato a grande velocità, con processi decisionali snelli e creatività al comando».