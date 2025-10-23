Alexandre Malval è stato nominato Design Vice President del marchio Renault. Prenderà servizio dal prossimo 2 gennaio e riporterà a Laurens van den Acker, Chief Design Officer e membro del Renault Group Leadership Team. Entrerà inoltre a far parte del comitato di gestione del marchio Renault. «Siamo molto lieti di dare il benvenuto ad Alexandre Malval nel nostro team di design – ha dichiarato Van den Acker -. La sua esperienza con i principali gruppi automobilistici, la sua visione internazionale e la sua capacità di creare marchi forti guidati dal design saranno risorse essenziali per portare Renault al livello successivo».

Malval, 55 anni, si è laureato al Royal College of Art di Londra. Ha iniziato la sua carriera alla Renault nel 1994 nel reparto Advanced Design, esplorando nuovi concetti come designer di esterni prima di entrare a far parte del Design Center Europe del Gruppo Volkswagen a Barcellona nel 1996. Lì ha lavorato a numerosi progetti per i marchi Audi e Volkswagen. Nel 2001 è entrato a far parte del Citroën Creation Center di Parigi, per poi passare alla Peugeot, prima di diventare responsabile del design Citroën nel 2012.

Dal 2018, Alexandre Malval è stato Ceo e direttore del design del Mercedes-Benz International Design Center Europe a Sophia Antipolis. Questo studio satellite è dedicato al design avanzato e allo sviluppo di veicoli di produzione per Mercedes-Benz, Maybach, Smart e AMG.