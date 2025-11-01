In effetti la EX5 si distingue per un aspetto pulito, con linee morbide e dettagli che richiamano uno stile minimalista, non urlato. Il frontale ha una griglia al centro quasi completamente chiusa e integra i fari a Led, il posteriore ha una fascia di luci a tutta larghezza, come comanda il trend del momento: «L’ispirazione per i proiettori è arrivata osservando lo sguardo della tigre, che in Cina è sinonimo di potenza ma anche di buon auspicio», continua Pira. Un elemento di forza, quindi, ma senza eccedere: «La missione di questi modelli è conquistare un pubblico che sia il più vasto possibile e lo faremo con le giuste proporzioni (è lunga 4,6 metri, ndr) accompagnate da una grande abitabilità».