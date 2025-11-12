Ideale per la città

È un mezzo che si muove bene tra semafori e strisce pedonali, scatta rapido ai semafori e procede silenzioso nei centri storici. In città, il suo terreno naturale, la guida è intuitiva, brillante e immediata. Duo non rinuncia però al lato tecnologico e alla sicurezza. È infatti l’unico veicolo del segmento a offrire di serie un airbag per il conducente, abbinato a cinture con pretensionatori e limitatori di carico. La struttura è rinforzata, il Fireman Access consente interventi rapidi in caso di emergenza e la stabilità del telaio garantisce un comportamento sempre prevedibile.