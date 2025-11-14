La Omoda 5 Shs-H segna l’ingresso del marchio cinese in una nuova fase: quella della maturità stilistica e tecnica. Non è un esperimento, ma un manifesto. Le sue forme raccontano una visione chiara: un design fluido, tecnologico, con proporzioni equilibrate e una forte identità visiva. Il linguaggio “Art in Motion” ispira ogni dettaglio. Il frontale è un concentrato di tensione e la calandra “Seamless Grille”, priva di cornici, sembra scolpita e si fonde con i fari a Led “Sharp Blade”, sottili e taglienti come una firma luminosa. Il profilo laterale, lungo 4,45 metri, gioca su linee tese e superfici muscolari; il tetto flottante e la coda rastremata alleggeriscono la silhouette, accentuando la sensazione di dinamismo.