Al Mondial di Parigi 2024 Sundeep Bhambra, a capo dello stile di concept car e progetti avanzati per Renault, aveva assicurato: «Molto del prototipo è definitivo. Anzi, addirittura il 90% degli esterni…». Poco più di un anno dopo, la promessa si rivela ampiamente mantenuta: le proporzioni, il frontale “a ranocchia” e, soprattutto, tanti qualificanti dettagli da salone esplodono festosi sulla Twingo di serie. Con un inevitabile e ricchissimo gioco di reminiscenze della prima generazione, piccolo miracolo di forma e funzione dell’ottobre 1992. «Bisognava ripartire dall’audacia di un tempo, dalla linea monovolume e lo spirito “da monella”» racconta oggi Paula Fabregat-Andreu, direttrice del design della divisione elettrica Ampère. Naturalmente tutto si aggiorna, dalla piattaforma a zero emissioni alle misure: la lunghezza guadagna 36 cm (da 343 a 379), la larghezza 9 (163-172), l’altezza 7 (142-149) e il passo 15 (234-249), mentre le ruote da 13” o 14” gravitano adesso a 16” o perfino 18”.