Gerry McGovern, ex Chief Design Officer del gruppo Jaguar Land Rover, ha lasciato l’azienda a seguito di un riassetto avviato dal nuovo Ceo PB Balaji. McGovern, 69 anni, supervisiona il design dei marchi Jaguar e Land Rover dal 2020, dopo essere stato promosso da responsabile del design Land Rover, incarico che aveva iniziato nel 2006.

Tra i meriti del designer inglese c’è quello di aver dato nuova vita al brand Land Rover grazie a una gamma di modelli dal design vincente, come, ad esempio, il nuovo Defender. McGovern è stato, insieme al suo team, inventore di vetture di successo come la Range Rover Evoque o la Velar. Sotto la sua guida stilistica il brand ha consolidato il suo posizionamento come costruttore di Suv di lusso. La sua auto più controversa? Certamente la Type 00, vettura che avrebbe dovuto rappresentare il nuovo manifesto stilistico di Jaguar ma che è stata oggetto di diverse critiche soprattutto sui social network.

Prima di arrivare nel gruppo Jaguar Land Rover, McGovern ha in precedenza ha ricoperto incarichi in Chrysler, Peugeot, Rover Group e Ford, dove è stato responsabile della rivitalizzazione dei marchi Lincoln-Mercury. Il designer inglese ha conseguito una laurea in design industriale presso il Lanchester Polytechnic (ora Coventry University) e un master presso il Royal College of Art di Londra. È Visiting Professor presso il Royal College of Art e dal 2020 è Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico.