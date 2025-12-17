Il board del gruppo Mercedes-Benz ha annunciato cambiamenti nel management che riguardano anche il design. A partire dal 1° febbraio 2026, infatti, Bastian Baudy, attuale capo del design di AMG, prenderà il posto di Gorden Wagener come responsabile design. Secondo quanto comunicato, Wagener, attuale Chief Design Officer, lascerà l’azienda sua richiesta il prossimo 31 gennaio dopo tre decenni di attività. Bastian Baudy, dopo il diploma di scuola superiore, ha studiato design automobilistico all’Università di Pforzheim, dove si è laureato nel 2010. In seguito, è entrato in Mercedes-Benz dove ha iniziato la sua carriera occupandosi di Advanced Design. Il suo ultimo incarico è stato Head of Design AMG, mentre tra i suoi progetti preferiti c’è la Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo.