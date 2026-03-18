Gli interni della BMW i3 interpretano con particolare intensità il linguaggio stilistico della Neue Klasse. Il design degli interni è dinamico, arioso e moderno e si caratterizza per un orientamento ottimale verso il conducente, un’interazione utente ripensata e un’armoniosa interazione tra geometria, luce e suono. I contenuti digitali e quelli reali si fondono grazie al design coordinato dell’illuminazione d’ambiente, della grafica sul display centrale e del BMW Panoramic Vision.