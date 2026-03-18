Come secondo modello della Neue Klasse, la BMW i3 rappresenta un salto tecnologico verso una nuova era. La berlina mostra il nuovo linguaggio stilistico del costruttore tedesco, caratterizzato da proporzioni sportive tipiche che si riflettono nel nuovo design che BMW chiama “2.5-box”. Tra le caratteristiche più rilevanti troviamo il passo lungo, la zona vetrata inclinata verso la parte posteriore e i paraurti accorciati.
Il frontale con quattro fari richiama la tradizione, innovandola. La calandra con i proiettori gemelli che si fondono in una firma luminosa unica, crea un’unità potente ed espressiva. La coda, con luci posteriori orizzontali ben evidenti, sottolinea precisione e progresso tecnologico. I possenti passaruota, la superficie vetrata arretrata e il frontale “a muso di squalo” fortemente inclinato in avanti sono tutti elementi caratteristici del brand. I cerchi aerodinamici da 21 pollici rendono omaggio al classico design a razze incrociate ispirato agli sport motoristici.
Gli interni della BMW i3 interpretano con particolare intensità il linguaggio stilistico della Neue Klasse. Il design degli interni è dinamico, arioso e moderno e si caratterizza per un orientamento ottimale verso il conducente, un’interazione utente ripensata e un’armoniosa interazione tra geometria, luce e suono. I contenuti digitali e quelli reali si fondono grazie al design coordinato dell’illuminazione d’ambiente, della grafica sul display centrale e del BMW Panoramic Vision.
Nella nuova BMW i3, quattro elementi centrali si fondono in un unico sistema di visualizzazione e comando: il Panoramic Vision e il 3D Head-Up Display opzionale proiettano le informazioni rilevanti per la guida direttamente nel campo visivo del guidatore. Anche il display centrale Free-Cut Design, dotato di tecnologia di retroilluminazione, è posizionato accanto al volante. È inclinato di 3 gradi verso il conducente per un orientamento ancora più diretto.