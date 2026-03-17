L’erede della DS 7, il modello best-seller che storicamente rappresenta quasi la metà dei volumi del marchio, cambia nome e strategia. Si chiama DS N°7 e dà l’addio all’ibrido plug-in in favore di una gamma puramente elettrica (con le versioni E-Tense che offrono fino a 740 km di autonomia) e mild-hybrid a benzina, senza però rinunciare a un design dalla connotazione forte, come ha precisato durante un’anteprima Gilles Vidal, Head of Design per i marchi europei di Stellantis: «Il segmento C è fondamentale, soprattutto per i Suv premium. Bisogna distinguersi, emergere dalla folla. Ci voleva quel passo in più. Per DS la missione è continuare a produrre icone carismatiche e mozzafiato».