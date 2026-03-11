Nel progetto di una vettura elettrica contemporanea, l’aerodinamica non è più un semplice affinamento tecnico finale, ma un elemento che entra fin dalle prime fasi nel processo creativo. È proprio questo il caso della nuova Hyundai Ioniq 6, dove efficienza e forma sono state sviluppate in stretta collaborazione tra ingegneri e designer. «Abbiamo un rapporto molto stretto con il design, sia con il centro stile europeo sia con quello coreano», spiega Giulia Ludovici, Group Manager Performance and Aerodynamics in Hyundai Europe. «Ogni proposta stilistica viene revisionata dal nostro team di aerodinamici, sia qui in Europa sia in Corea. Analizziamo le superfici, valutiamo il comportamento dell’aria e poi riproponiamo eventuali modifiche che possono migliorare le prestazioni aerodinamiche della vettura».