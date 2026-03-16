Joaquín García Sanchis è il nuovo Global Head of Design del gruppo Electrolux. Con oltre 20 anni di esperienza nel campo del design, sarà responsabile della visione progettuale dell’azienda per i marchi Electrolux, AEG e Frigidaire. Joaquín García Sanchis vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore del design automobilistico. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Head of Design in Italdesign e ha costruito una carriera di successo definendo la strategia stilistica e l’innovazione presso alcune delle principali aziende automobilistiche mondiali, tra cui diversi marchi del gruppo Volkswagen, Ford e Renault.

García Sanchis riporterà a Elena Breda, SVP Product Strategy, Innovation, Sustainability. «Sono molto lieta di dare il benvenuto a Joaquín nel Gruppo Electrolux. Grazie alla sua leadership lungimirante nel campo del design, avrà un ruolo fondamentale nel definire un’identità di design distintiva e coerente, nell’offrire un’esperienza consumatore fluida dall’inizio alla fine e nel tradurre la nostra identità di marca e i nostri pilastri strategici in linguaggi visivi chiari e distintivi per tutti i marchi, i prodotti e le regioni», ha dichiarato Breda. Joaquín García sarà basato in Svezia, a Stoccolma. «Credo in un approccio progettuale olistico e incentrato sull’uomo, in grado di creare prodotti ed esperienze significative per i nostri consumatori nella loro vita quotidiana», aggiunge García Sanchis.