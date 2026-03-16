José Navarro assume la responsabilità della Business Unit Design di Italdesign con il coordinamento di tutte le attività creative nelle aree automotive, transportation e product design aziendali. José Navarro subentra a Joaquin Garcia Sanchis, che lascia l’azienda dopo aver svolto un ruolo chiave nell’evoluzione della filosofia progettuale di Italdesign.

Laureato in Industrial and Product Design presso la Universitat Politècnica de València, José Navarro è entrato in Italdesign nel 1996. In quasi trent’anni di carriera ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, contribuendo a numerosi progetti chiave sviluppati presso la sede di Moncalieri a fianco di Giorgetto e Fabrizio Giugiaro. Durante il suo incarico, ha inoltre supportato le attività legate a Italdesign California, la consociata statunitense nata per rafforzare i rapporti con i centri di ricerca in design e ingegneria dei principali costruttori presenti nell’area.

Successivamente ha ricoperto il ruolo di responsabile della funzione Design di Italdesign Barcelona e Italdesign China oltre ad aver maturato una significativa esperienza come General Manager in Italdesign China. Nel corso della sua carriera, José Navarro ha sviluppato una profonda conoscenza della storia, della cultura e della dimensione internazionale di Italdesign. Il suo percorso riflette l’evoluzione stessa dell’azienda: un cammino orientato alla crescita globale, all’innovazione e a una visione del design proiettata futuro. «José Navarro incarna al meglio la crescita interna in Italdesign – ha dichiarato Antonio Casu, Ceo di Italdesign -. Nel corso degli anni ha sviluppato una profonda comprensione del nostro DNA creativo e ha contribuito a consolidare la nostra presenza nei mercati internazionali più strategici. La sua esperienza, la visione globale e una solida cultura del design lo rendono la figura ideale per guidare la nostra direzione creativa con competenza, passione e un chiaro orientamento strategico».