Per questo, pur alzando ancora il livello dei contenuti, il posizionamento sul mercato e le aspettative, conferma scelte orientate prima di tutto alla concretezza. Aumentano sensibilmente le dimensioni, soprattutto la lunghezza, prossima ai 4,7 metri, e il passo che arriva a sfiorare i 2,82, misure che la collocano ora tra le medie più che tra le compatte, ma che regalano accessibilità e abitabilità accresciute con portiere posteriori più lunghe di ben 70 mm. Il tutto, però, senza stravolgere forme e proporzioni. Come accade agli interni, dove debuttano un grande display centrale con diagonale fino a 15,6” che però non cancella del tutto i comandi fisici sia sul volante sia in plancia, e una nuova piattaforma digitale che integra le funzioni Google in attesa di aggiungerci la AI.