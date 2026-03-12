Con il nuovo VLE elettrico, Mercedes-Benz inaugura una nuova era. Primo veicolo costruito sulla architettura Van, modulare, flessibile e scalabile, beneficia del sistema operativo Mercedes-Benz (MB.OS). Il VLE vuole combinare il meglio di due mondi: il comfort di guida e la maneggevolezza di una ammiraglia con la spaziosità, la versatilità e la flessibilità di un monovolume. La nuova architettura ha consentito ai progettisti un design completamente nuovo che unisce forma e funzione. Il risultato è un’aerodinamica degna di nota, con un valore di 0,25. Lo sbalzo anteriore conferisce al VLE un’immagine di prestigio, mentre la linea del tetto tesa si fonde con la parte posteriore arrotondata. Questa silhouette aerodinamica esprime potenza e leggerezza al tempo stesso.