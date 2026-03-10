In occasione della presentazione del piano strategico futuREady di Renault Group, il marchio francese ha svelato la sua strategia di crescita per il 2030 e presentato due concept car, Bridger Concept e R-Space Lab. La showcar Bridger Concept incarna il prosieguo dell’offensiva internazionale di Renault. Questo Suv, lungo meno di 4 metri, vuole diventre un nuovo punto di riferimento della mobilità urbana, conquistando nuovi clienti nel segmento B. Vanta proporzioni audaci, a volte addirittura sorprendenti per la categoria. Il carattere robusto ed incisivo traspare soprattutto dalla notevole altezza libera dal suolo, pari a 200 mm. Saldamente piantato sulle ruote da 18”, Bridger Concept ha una presenza imponente e vanta lo stile di un crossover urbano.
Il frontale molto squadrato sembra scolpito. Il trattamento volutamente essenziale dei volumi gli conferisce al tempo stesso personalità, cura del dettaglio ed una certa eleganza. Le linee, tese e precise, si prolungano all’anteriore fino ai fari, che si estendono su entrambi i lati della calandra. Al posteriore, la ruota di scorta fissata al portellone del bagagliaio accentua il look avventuroso e dimostra la volontà di Bridger Concept di lasciare l’ambiente urbano per avventurarsi in altri territori. I passaruota, la scritta Renault per esteso sulla calandra e la tinta di carrozzeria Beige Dune Satin compensano l’aspetto massiccio dell’auto, apportando tocchi di leggerezza e raffinatezza.
La R-Space Lab vuole essere una vetrina delle innovazioni, ridefinendo l’esperienza a bordo delle voitures à vivre: interni modulabili, luminosi, adatti a tutte le situazioni quotidiane, dove tecnologie e spazio si riconfigurano in modo intuitivo in funzione dell’utilizzo. Pur non preannunciando un modello di serie, R-Space Lab è la chiara illustrazione dello spirito e del DNA del brand. Il posto guida reinterpreta il DNA di Renault con un approccio incentrato sull’uomo, dove la tecnologia interviene solo quando apporta un vero valore d’uso. Il display curvo openR panorama si estende per tutta la larghezza della plancia visualizzando i dati di velocità, ADAS e multimediali con una leggibilità ottimale. Le principali funzioni si gestiscono con lo stesso agio tramite smartphone e touchscreen centrale. Il volante compatto incrementa la visibilità e migliora il comfort di guida, soprattutto grazie allo sterzo a comando elettronico (steer-by-wire).
Con 4,5 metri di lunghezza e 1,5 metri di altezza, Renault R-Space Lab fonde profilo fluido ed abitabilità generosa, grazie all’architettura monovolume. Il display openR panorama avanzato libera spazio all’anteriore. Sul lato del passeggero, gli airbag frontali e a tendina sono integrati nel sedile, liberando così la plancia e consentendo di aggiungervi un ingegnoso vano portaoggetti multifunzione che può essere utilizzato come supporto per tablet, per riporre la borsa oppure aprirsi per offrire più spazio per allungare le gambe e riposarsi. Il sedile del passeggero può anche scorrere fino alla seconda fila per facilitare le interazioni con i passeggeri dei sedili posteriori o il bambino sull’apposito seggiolino.