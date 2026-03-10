La R-Space Lab vuole essere una vetrina delle innovazioni, ridefinendo l’esperienza a bordo delle voitures à vivre: interni modulabili, luminosi, adatti a tutte le situazioni quotidiane, dove tecnologie e spazio si riconfigurano in modo intuitivo in funzione dell’utilizzo. Pur non preannunciando un modello di serie, R-Space Lab è la chiara illustrazione dello spirito e del DNA del brand. Il posto guida reinterpreta il DNA di Renault con un approccio incentrato sull’uomo, dove la tecnologia interviene solo quando apporta un vero valore d’uso. Il display curvo openR panorama si estende per tutta la larghezza della plancia visualizzando i dati di velocità, ADAS e multimediali con una leggibilità ottimale. Le principali funzioni si gestiscono con lo stesso agio tramite smartphone e touchscreen centrale. Il volante compatto incrementa la visibilità e migliora il comfort di guida, soprattutto grazie allo sterzo a comando elettronico (steer-by-wire).