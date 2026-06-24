Škoda amplia la propria offensiva elettrica con l’arrivo della nuova Peaq, modello che si posiziona al vertice della gamma a zero emissioni del marchio e che rappresenta l’ingresso della casa boema nel segmento dei Suv di grandi dimensioni. Con una lunghezza di 4,87 metri, un passo di quasi tre metri e una configurazione fino a sette posti, la nuova ammiraglia punta su spazio, comfort e tecnologia, abbinando un’autonomia dichiarata superiore a 640 chilometri. La Peaq è il Suv più grande e spazioso mai realizzato da Škoda. Rispetto alla Kodiaq con motorizzazione termica, il nuovo modello elettrico è più lungo di 116 millimetri, mentre il passo raggiunge i 2.965 millimetri, superando persino quello della Superb. Numeri che confermano la volontà del costruttore di rafforzare la propria presenza nel segmento superiore del mercato.
Sul piano stilistico, la nuova arrivata interpreta il linguaggio di design Modern Solid, caratterizzato da linee pulite e superfici essenziali. L’ispirazione arriva dalla concept car Vision 7S. Il frontale si distingue per i gruppi ottici a forma di T e per il Tech-Deck Face in nero lucido, mentre il posteriore riprende gli stessi elementi per garantire continuità stilistica. «In termini di dimensioni e presenza, la Peaq è diversa da qualsiasi altro modello della nostra gamma, pur rimanendo immediatamente riconoscibile come una Škoda. È una manifestazione del nostro linguaggio di design Modern Solid», ha dichiarato Oliver Stefani, Head of Škoda Design. Tra le principali novità debutta il sistema di maniglie a scomparsa, una prima assoluta per il marchio. Integrate nella carrozzeria, contribuiscono a migliorare l’aerodinamica insieme ad altri accorgimenti che consentono di raggiungere un coefficiente di resistenza di 0,249.
La Peaq introduce inoltre il più grande tetto panoramico mai installato su una Škoda, dotato di tecnologia Dynamic Shade Control. A bordo trovano spazio il pacchetto Relax opzionale, l’impianto audio premium Sonos, i fari LED Matrix e il sistema Travel Assist 3.0. La dotazione comprende anche la guida con un solo pedale e la ricarica bidirezionale. Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità: la Peaq utilizza oltre 50 chilogrammi di materiali riciclati tra esterni e interni, la quota più elevata mai impiegata da Škoda su un proprio modello. La gamma sarà disponibile in dieci colorazioni e con cerchi da 19 a 21 pollici.