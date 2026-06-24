Sul piano stilistico, la nuova arrivata interpreta il linguaggio di design Modern Solid, caratterizzato da linee pulite e superfici essenziali. L’ispirazione arriva dalla concept car Vision 7S. Il frontale si distingue per i gruppi ottici a forma di T e per il Tech-Deck Face in nero lucido, mentre il posteriore riprende gli stessi elementi per garantire continuità stilistica. «In termini di dimensioni e presenza, la Peaq è diversa da qualsiasi altro modello della nostra gamma, pur rimanendo immediatamente riconoscibile come una Škoda. È una manifestazione del nostro linguaggio di design Modern Solid», ha dichiarato Oliver Stefani, Head of Škoda Design. Tra le principali novità debutta il sistema di maniglie a scomparsa, una prima assoluta per il marchio. Integrate nella carrozzeria, contribuiscono a migliorare l’aerodinamica insieme ad altri accorgimenti che consentono di raggiungere un coefficiente di resistenza di 0,249.