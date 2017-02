Tutti i comandi e la strumentazione sono collocati vicino al conducente nella posizione più alta possibile per consentirgli di non distogliere lo sguardo dalla strada. Come sulla nuova Leon e sulla Ateca, il pulsante di avviamento si trova a sinistra della leva del cambio. Molti i dettagli che avvicinano la nuova Ibiza ai modelli di categoria superiore, ad iniziare dalla tecnologia di bordo, come lo schermo touch da 8” e il sistema Full Link per la connettività. Indispensabile per attrarre i clienti più giovani, cui Seat si rivolge con i suoi prodotti e con l’Ibiza in particolare.