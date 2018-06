//CAR DESIGN AWARD 2018, I VINCITORI

I vincitori dell’edizione 2018 sono:

• per la sezione Concept Cars, il team di design Honda per il progetto della Urban EV; al secondo posto, ex-aequo, il design Genesis per la Essentia e Mazda per la Vision Coupé; al terzo posto BMW per la M8 Gran Coupé.

• per la sezione Production Cars il titolo di miglior progetto è stato invece assegnato al design Jaguar per la E-Pace; (secondo posto ad Aston Martin per la Vantage e terzo posto per il design Volvo autore della Polestar 1).

• Per la sezione Brand Design Language è stato il team di Volvo Cars; (seguito dai design team Jaguar e Mazda rispettivamente al secondo e terzo posto).