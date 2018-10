//JO STENUIT NUOVO CAPO DEL DESIGN DI MAZDA EUROPA

Mazda Europe ha annunciato che Jo Stenuit, 49 anni, è il nuovo capo del design europeo dei marchio. Jo succede a Kevin Rice, che ha lasciato Mazda nell’agosto 2018. Diplomatosi al Royal College of Art di Londra, Stenuit fa parte del team di design Mazda in Europa da oltre vent’anni e ha ricoperto vari ruoli nel design center europeo del marchio ad Oberursel, in Germania.

Più recentemente è stato responsabile dell’Interior Design e Brand Style, e per la crescita del marchio Mazda in Europa. È stato responsabile per gli interni delle due concept car Kiyora (2008) e Hakaze (2007) e della precedente generazione della Mazda 3 (2008). Ha trascorso due anni nel quartier generale globale di Mazda a Hiroshima sviluppando l’interior design della Mazda CX-7 (2004-2006). Nel suo nuovo ruolo, Jo risponderà a Ikuo Maeda, capo del Global Design di Mazda, e ad Hajime Seikaku, che è vice presidente della R&S europea del marchio.