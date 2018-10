//MCLAREN SPEEDTAIL, SCOLPITA DAL VENTO

Come sulla F1, il guidatore è posizionato al centro della cabina e i due passeggeri aggiuntivi trovano posto un po’ più indietro. I bagagli possono essere riposti in uno spazio ricavato sia all’anteriore, nel cofano, sia al posteriore. Ogni proprietario può acquistare un set di valigie dedicato, realizzato utilizzando gli stessi materiali presenti in vettura: fibra di carbonio, pelle e alluminio. La struttura della Speedtail si chiama McLaren Monocage ed è stata realizzata in fibra di carbonio. A questa si aggiungono sospensioni attive in alluminio e freni in carboceramica. Il powertrain è un ibrido benzina-elettrico in grado di sviluppare 1.050 cavalli.