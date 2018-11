//ŠKODA SCALA, IL DESIGN DEGLI INTERNI

Il nuovo bozzetto permette di scoprire il design degli interni della nuova Škoda Scala. Il modello compatto sarà il primo della casa boema a implementare la tecnologia di infotainment di ultima generazione con display indipendente posizionato in alto sulla plancia nel campo visivo del conducente. Il Virtual Cockpit opzionale ha lo schermo più ampio della categoria. Oltre ai nuovi materiali premium, la vettura offre un ampio spazio interno e il vano bagagli più capiente della categoria, con 467 litri. Il nuovo concept degli interni segue la direzione stilistica che il brand ha intrapreso con la concept Vision Rs presentata allo scorso Salone di Parigi. Il cruscotto completamente ridisegnato riprende in modo naturale il design esteriore.

Il display indipendente è posizionato in alto sulla plancia ed è incorniciato da linee ricercate che richiamano quelle del cofano; sotto il display, uno spazio ergonomico per il polso rende più comodo l’utilizzo del touchscreen. Le superfici in soft-foam hanno un design e trame specifiche che emulano la struttura del cristallo e definiranno lo stile delle vetture Škoda in futuro. “La nuova Scala è la prima vettura di produzione Škoda caratterizzata da un nuovo design dinamico e simmetrico ispirato alla forma della griglia. Questo è un aspetto molto emotivo che si integra perfettamente negli esterni. Gli interni della nuova Scala sono un importante passo avanti per il nostro marchio, con la componente digitale dell’interfaccia uomo-macchina al centro dell’attenzione”, ha detto Dimitrios Darkoudis capo progetto del team di design degli interni.