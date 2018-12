//BASF, I COLORI CONTANO

I designer mirano a consentire ai clienti di sperimentare nuovi colori ed effetti. Per fare questo, oltre ai loro oggetti di presentazione fisica attraverso cupole verniciate, usano anche forme di veicoli in digitale. A tale scopo, lo studio ha uno showroom speciale che si chiama Auroom. I progettisti possono utilizzare questo luogo per visualizzare vernici virtuali per autoveicoli, compresi effetti particolari, e simularle direttamente su varianti in 3D di piattaforme differenti per valutare meglio i singoli colori. Ciò accelera notevolmente il processo generale di progettazione e offre anche la possibilità di simulare diverse sfumature attraverso il confronto diretto.