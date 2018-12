//KIA AL CES ANALIZZA LE EMOZIONI

Kia Motors presenterà in anteprima alcune nuove tecnologie sviluppate per l’era di guida autonoma al Consumer Electronics Show 2019. La mostra interattiva di Kia “Space of Emotive Driving” guarda a un futuro in cui la guida autonoma rappresenta la normalità e ci si concentra sul miglioramento dell’esperienza della mobilità urbana. Uno dei dispositivi è il nuovo sistema Emotion Adaptive Driving (R.E.A.D.) – una tecnologia sviluppata sulla base di una collaborazione di ricerca congiunta con il gruppo Affective Computing del Media Institute del Massachusetts Institute of Technology. Il sistema può ottimizzare e modificare lo spazio della cabina del veicolo analizzando lo stato emotivo del guidatore in tempo reale, attraverso la tecnologia di riconoscimento del segnale biologico basata sull’intelligenza artificiale. La tecnologia monitora lo stato emotivo del guidatore e adatta l’ambiente interno in base alla sua valutazione.