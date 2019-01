//OLIVER SAMSONS, NUOVO DIRETTORE DEL DESIGN ESTERNI DI NIO

Il design center di NIO, il costruttore di vetture elettriche, inizia la sua attività del 2019 con alcuni cambiamenti. Oliver Samson è entrato a far parte del team come nuovo direttore del design degli esterni. Nato in Germania, Oliver Samson è stato direttore creativo presso l’Advanced Design Studio di Daimler AG in California nel 2014, dove ha lavorato a progetti come la Mercedes Vision Car Maybach 6. In precedenza, ha ricoperto ruoli di Teamleader e Senior Exterior Designer presso il reparto Advanced Design Studio a Sindelfingen, Germania, occupandosi di modelli tra cui la Mercedes GT Vision Gran Turismo. Samson ha anche trascorso quattro anni come progettista esterno presso Hyundai & Kia Motor GmbH in Germania. Ha studiato all’Università di Scienze Applicate di Pforzheim, in Germania, dove ha conseguito il Diploma in Transportation Design.

A Monaco, Samson riferirà direttamente al Vice Presidente del Design, Kris Tomasson, per sviluppare ulteriormente il Dna del design di NIO. L’ex direttore di Exterior Design, Juho Suh, è ora responsabile dello studio NIO Automotive Design di Shanghai.