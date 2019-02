//KIA XCEED, ECCO IL PRIMO SKETCH

E’ in arrivo il quarto modello della famiglia Ceed. Dopo Ceed, Ceed SportsWagon e Proceed tra pochi mesi Kia presenterà una crossover che potrebbe chiamarsi XCeed. Il primo sketch rilasciato dal costruttore coreano mostra il tre quarti posteriore di una suv con linea di cintura alta, montante C inclinato e posteriore che ricorda quello di una coupé. La vettura si aggiorna anche all’interno dove troviamo davanti al guidatore un display digitale da 12,3 pollici e un nuovo schermo per la gestione del sistema infotainment da 10,25 pollici. La XCeed verrà equipaggiata con tutti gli ultimi sistemi di assistenza alla guida.